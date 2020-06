“Falta um minuto e meio para o fim do mundo”, diz especialista em ciência no Acre

Especialista diz que pandemia do coronavírus adiantou o 'relógio do fim do mundo'

Em uma live nas redes sociais promovida pelo pastor Henry Nogueira, com o tema “O fim do mundo”, onde contou com a participação do especialista em psicanálise, advogado e professor José Ildson Viana, uma curiosidade baseada em história e análises científicas, foi relatado que o fim do mundo em que vivemos é uma realidade, tanto na esfera científica como na religiosa. O fim dos tempos pode inclusive está próximo por diversos fatores, um deles, a pandemia mundial do coronavírus.

Viana frisou à Nogueira que o tema tão debatido há anos não se trata apenas de um jargão ‘apocalíptico’. ” Tem possibilidade bíblica e até mesmo os cientistas dizem que está muito próximo. “Tanto ele é predito pelo homem, como também é pela bíblia”, explicou citando fatos da ciência.

PUBLICIDADE

Com base em seus estudos, o professor contou que no mundo existe um relógio que foi criado em 1947, no fim da Guerra Fria, chamado de “relógio do apocalipse” que é comandado por cerca de 13 cientistas renomados que coordenam os ponteiros. Segundo ele, o relógio tanto atrasa, quanto adianta.

“Quando ele foi criado, estava em 23 horas e 53 minutos, ou seja, faltando 7 minutos para meia noite. O relógio diz que quando chegar meia noite é o final de tudo, de todas as coisas, então, são os cientistas falando, e pasmem: nunca antes na história ele esteve tão próximo”, contou.

O Dr. Ildson relatou que são analisados para que o ponteio adiante ou progrida, questões do cotidiano, como saúde e a economia. “Nesse relógio faltam 1min e 39 segundos. A última vez que ele foi movimentado foi em janeiro deste ano. Eles adiantaram 39 segundos, pois faltava 2 minutos. Isso é dito por pessoas técnicas que fazem análises criteriosas”, declarou.

Quando Viana lembrou que em 1991 o relógio foi atrasado pelos cientistas, Henry interviu e questionou os motivos. O psicanalista contou que depende do momento vivido na humanidade. “É analisado um contexto geral. Se houve menos conflito e mais paz, eles atrasam um pouco. Já por conta do advento da pandemia, eles adiantaram o ponteiro”, argumentou destacando que os cientistas têm teses de que o mundo pode acabar com base em contato com asteroide, podendo neste caso, acabar com a existência humana.

Por outro lado, já o bíblico, o advogado ponderou que para entender o contexto, precisa está por dentro de Gênesis à Apocalipse, textos existentes da Bíblia.

Pandemia do coronavírus

Ildson Viana relatou um pouco sobre o momento vivido diante dessa pandemia que já ceifou mais de 400 mil habitantes, para ele, é necessário analisar os dois lados, o bíblico e científico. Viana fez um discurso polêmico afirmando que acredita que em breve ficará provado que o vírus foi criado em laboratório.

“Não podemos ser negacionistas, sabemos que isso existe, afeta as pessoas. Negar o vírus, o mal, seria ignorância, mesmo para quem milita no campo da espiritualidade. Eu tenho convicção pelas evidências apresentadas dia após dia, que o coronavírus foi criado ou manipulado em laboratório. Há uma intenção por trás de tudo isso, uma intenção terrível para matar muita gente”, justificou.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários