Família de Cristiano Araújo é surpreendida por dívidas do cantor

Foi no dia 24 de junho de 2015 que o cantor sertanejo Cristiano Araújo se envolveu em um acidente fatal que tirou sua vida. O artista sofreu um grave acidente quando voltava de um show em Itumbiara, interior de Goiás.

Os fãs, que todos os anos fazem uma vigília no túmulo onde o cantor está enterrado em Goiânia, acordaram na manhã desta quarta-feira (24/06), com uma homenagem dos pais do cantor nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Na publicação emocionante, a mensagem falava sobre a saudade do filho “Bom dia, amigos e fãs. Hoje está fazendo cinco anos que não vejo meu filho. Ele foi embora com sua princesinha deixando muita dor e saudade. Vou me acostumando, sempre conectada com ele e vou levando minha vida, mas a saudade dói muito. Saudade de suas piadinhas de suas risadas… não esqueço, longe dos meus olhos e perto do meu coração eternamente. Sempre será minha vida, minha história minha saudade“, disse.

Mas após 5 anos, da sua morte, o programa “Fofocalizando” do SBT, fez uma descoberta inédita sobre os detalhes da herança deixada por Cristiano Araújo.

De acordo com a notícia divulgada pelo programa, o cantor não teria acumulado grandes riquezas. Na época da morte, o fato envolvendo o cantor comoveu todo o país, deixou toda a classe musical em luto e teve uma extensa cobertura jornalística do velório das vítimas em todos os veículos de comunicação.

A fortuna de Cristiano não chegaria aos quatro milhões de reais. Além disso, o inventário do cantor não estaria completo, pois ele deixou dívidas.

Cristiano deixou dois filhos. A família de Araújo teria ficado frustrada, já que os valores deixados pelo músico seriam bem menores do que a maioria acreditava.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários