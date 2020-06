Moradora diz que jovens foram torturados por policiais em delegacia de Epitaciolândia

Uma moradora do município de Epitaciolândia, no interior do Acre, que pediu para manter sua identidade em sigilo, disse em entrevista ao ContilNet que após uma pichação em residências da Rua Elias Bandeira, no Bairro da Glória, na noite deste sábado (20), agentes da Polícia Civil teriam entrado em algumas casas para levar à delegacia supostos envolvidos, sem mandados de busca.

De acordo a denunciante, uma das pichações foi feita na casa de um dos policiais da cidade. Pelo menos 10 pessoas foram levadas para a delegacia, de acordo com ela.

“Hoje de manhã [domingo] eles entraram nas casas sem documento com autorização da justiça e começaram a tirar algumas pessoas e levarem para a delegacia”, contou. “Alguns, quando saíram de lá, já vinham machucados. Eles estão pegando e estão batendo nos meninos, para confessarem, eu acho”, continuou.

Entre as pessoas que teriam sido conduzidas, algumas são menores de idade, de acordo com ela.

“Alguns deles são menores. Os meninos estão lá metidos [quis dizer ‘juntos’] com pessoas com tornozeleiras, ex-presidiários. Quem eles achavam que era suspeito, iam levando”, finalizou.

Nossa reportagem entrou em contato com a Delegacia de Epitaciolândia, pelo número (68) 3546-4882, e foi informada por um agente que vários advogados, representando as pessoas que estão sendo ouvidas, já estão no local e que drogas, armas e munições foram apreendidas nas residências.

Quando questionado sobre a possível entrada nas casas sem os documentos de autorização expedidos, o agente orientou que “as famílias procurem o Ministério Público” e que “se a polícia estiver errada, que a justiça processe o Estado”.

Pela segunda vez, ao ser perguntado sobre a apresentação de mandado, respondeu que não sabia nada a respeito.

