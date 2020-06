Família presa por estupro, retorno do comércio e xenofobia contra o AC; mais lidas

Nossa retrospectiva semanal está recheada com as informações principais que mais repercutiram

Chegou o momento de se manter bem informado. Nossa retrospectiva semanal está recheada com as informações principais que mais repercutiram durante a semana.

Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Reabertura do comércio e principal assassino do B13 é preso na Capital com quase 100 anos de prisão

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou na solenidade de inauguração do Hospital de Campanha, em Rio Branco, nesta segunda-feira (15), que irá publicar um decreto que visa reabrir as atividades comerciais no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O foragido da Justiça Saymon Wallace Fonseca do Nascimento, apontado numa investigação da polícia como o principal executor da facção Bonde dos 13, foi preso na manhã desta segunda-feira (15), durante uma Operação Conjunta de investigadores da Delegacia de Homicídios (DHPP), do Núcleo de Capturas (NECAP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Bebê não resiste e morre no AC após parto induzido de mãe que está com coronavírus e troca de tiros na Capital

Depois de decidir fazer um parto induzido após ser contaminada pelo coronavírus no sexto mês de gravidez, a acadêmica de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, infelizmente não recebeu com vida a criança tão esperada. A criança não resistiu após o processo cirúrgico e foi a óbito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um troca de tiros entre grupos criminosos resultou em uma morte e num ferido. O caso ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira (16) na Rua Raimundo Melo, bairro Montanhês. A vítima fatal foi identificada Valdir Peres de Oliveira. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Goleiro Weverton homenageia Acre nas redes sociais e é alvo de xenofobia e bandidos invadem lotérica, rendem clientes e levam dinheiro

“58 anos do meu lugar! Parabéns, meu Acre!”. essa foi a legenda de uma foto do goleiro Weverton para homenagear o aniversário do Acre na segunda-feira (15). O post, que rendeu milhares de curtidas, teve comentários ofensivos. “Oxe (sic) nem sabia que acre fazia parte do Brasil”, disse um dos seguidores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Ao menos três assaltantes armados com armas e marreta invadiram uma lotérica localizada no bairro Calafate, em Rio Branco e fizeram um arrastão na tarde desta quarta-feira (4). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Adolescente de 15 anos é amarrada em cama e estuprada e

No final da tarde desta quinta-feira (18), agentes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deram cumprimento a quatro mandados judiciais, sendo dois de apreensão de menor infrator e dois de prisão preventiva para os pais dos menores, em Acrelândia. Apurou-se que uma adolescente de 15 anos foi brutalmente estuprada pelo seu namorado e o irmão dele. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Muitos casos inseridos na possibilidade de reinfecção pelo coronavírus estão sendo vistos nos últimos dias. Um deles é o da senamadureirense Aleyxandra Marques, que foi curada há pelo menos 10 dias. Em uma postagem em seu perfil no Facebook, Aleyxandra disse que foi reinfectada nos últimos dias e voltou a sentir todos os sintomas do último quadro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Advogado acreano que declarou ser do CV, é condenado por desacato e reabertura do comércio

O advogado Manoel Elivaldo Batista de Lima Junior foi condenado pelos crimes de desacato e ameaça contra policiais militares e ainda por dano ao patrimônio publico. A decisão é do juiz Aleix Ferreira Oivane da 2ª Vara Criminal de Rio Branco. Manoel Elivaldo foi sentenciado a uma pena de 4 anos e 5 meses de detenção, a ser cumprida no regime semi-aberto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A porta-voz do Governo do Estado, Mirla Miranda divulgou na manhã desta sexta-feira (19), uma nota informando que o governador Gladson Cameli (Progressistas) está reunido com o grupo de trabalho estratégico do tratado “Convivo sem Covid”, para discutir as ações da possível reabertura das atividades no Acre, bem como, as ações que visa diminuir a curva do contágio do novo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

