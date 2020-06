Família sorteia camisa usada por Cristiano Ronaldo para arrecadar cestas básicas na serra gaúcha

Já imaginou ter uma camisa de Cristiano Ronaldo por apenas R$ 30? Sim, isso é possível. A família do jogador vai sortear a peça usada pelo astro português quando ele marcou seu primeiro gol pela Juventus, mediante uma doação dos interessados. Os valores arrecadados serão revertidos em cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia do coronavírus em Gramado e Canela, na serra gaúcha.

A camisa em questão foi utilizado por Cristiano Ronaldo no dia 16 de setembro de 2018, quando a Juventus venceu o Sassuolo por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano. CR7 não marcou apenas seu primeiro gol nesse jogo, como fez o segundo também.

A peça era uma das atraçõs do do restaurante da família de Cristiano Ronaldo em Gramado, o “Casao Aveiro by Dolores”. Inaugurado em julho de 2018 pela mãe e irmã de CR7, o restaurante fechou as portas recentemente em anúncio nas redes sociais. O motivo foi a pandemia do coronavírus.

Qualquer pessoa pode participar do sorteio no site (clique aqui). Basta doar no mínimo R$ 30 e guardar o comprovante. Sem data anunciada, o Instagram do restaurante sorteará a camisa para o tíquete vencedor. A ideia inicial era leiloar a camisa de CR7 por um lance mínimo de R$ 10 mil. Porém, a família decidiu sortear a peça para permitir que mais pessoas pudessem participar.

O restaurante

A Casa Aveiro by Dolores ficava localizado no centro de Gramado. O espaço tinha capacidade para atender 200 clientes e oferecia receitas da mãe de CR7, Dolores Aveiro, que foi cozinheira por muitos anos na Ilha da Madeira, onde a família se desenvolveu. O cardápio contava com a colaboração da irmã de Cristiano, a cantora Kátia Aveiro.

Como não poderia ser diferente, os pratos tinham a temática portuguesa como carro-chefe. O famoso Bacalhau à Brás foi rebatizado para “Bacalhau CR7”, em homenagem à iguaria preferida do craque. Na decoração, o destaque eram os azulejos portugueses que retratam uma imagem da família Aveiro, além de fotos e camisas do jogador em quadros dispostos nas paredes.

