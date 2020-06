Faustão questiona Ivete Sangalo sobre fofocas e cantora quebra silêncio

Faustão entrevistou a cantora Ivete Sangalo, nesse domingo (22/06), e mandou uma indireta (bem direta) para aristas que ficam se envolvendo em “briguinhas bestas na internet”. A artista, que foi citada na recente troca de acusações entre Anitta e Ludmilla, resolveu se pronunciar sobre por que preferiu silenciar sobre o assunto.

“Outra característica, como é teu caso: você não perde tempo com essas briguinhas bestas… Quem faz a quarentena, perde tempo brigando com a família, brigando pela internet. Você não, não perde tempo, pelo contrário, você sempre tem essa preocupação de somar”, indagou Fausto.

PUBLICIDADE

Ivete explicou que durante a pandemia de coronavírus, as pessoas já têm muito assunto para lidar. “Eu acho o seguinte, eu acho que todas essas histórias, por ventura, que venham de canais negativos, eu acho que a gente já tem muito assunto para lidar. Eu acho, inclusive, para outras colegas, pessoas que me telefonam, é que o mais importante de tudo é quando você reconhece a sua essência, a sua verdade”, comentou.

Quando respondem às tretas da internet, segundo a cantora, as pessoas se tornam amplificadoras de ideias negativas e acaba reforçando as “atitudes mesquinhas”.

“Uma forma de você trazer o exemplo é do tipo: isso não vai continuar, porque tenho a compreensão e o distanciamento emocional dessas circunstâncias. Dentro dos meus 25 anos de carreira, da minha experiência como ser humano e das prioridades que regem a minha vida, entendo que isso, definitivamente, é uma perda de tempo”, refletiu Ivete.

Anitta X Ludmilla

Ludmilla publicou no perfil dela no Instagram, na semana passada, vários áudios e mensagens trocadas com Anitta, a chamando de manipuladora. Em trecho do vídeo, ela mostra uma conversa com comentários sobre a apresentação de Ivete Sangalo no Rock in Rio, que cantou o hit Onda Diferente, parceria das duas funkeiras. Na ocasião, Anitta revelou ter uma rixa com Ivete.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários