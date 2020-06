Ferj divulga horários da volta do Carioca; Flamengo pega Bangu nesta quinta às 21h

Vasco é o segundo dos grandes a entrar em campo e recebe o Macaé no próximo domingo em São Januário, às 16h

A Ferj divulgou em seu site oficial as datas da quarta rodada da Taça Rio. Flamengo e Bangu abrem a jornada nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã. O Vasco entra em campo no domingo, às 16h, em São Januário, contra o Macaé.

Inicialmente estava previsto que todos os jogos seriam realizados em apenas três estádios: Maracanã, Nilton Santos e São Januário, porém no site da Federação constam partidas em Conselheiro Galvão e Luso Brasileiro.

Botafogo e Fluminense tiveram seus jogos mantidos para o dia 22, próxima segunda-feira. O Alvinegro tem duelo marcado contra a Cabofriense para o Nilton Santos, às 17h30 (de Brasília). Já o confronto do Tricolor, diante do Volta Redonda, está agendado para 20h, no Maracanã.

Após a conclusão do Arbitral da Ferj na terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt falou em recorrer à justiça desportiva para remarcar os jogos do clube para julho.

O #CampeonatoCarioca está de volta e a 4ª Rodada já começa nesta quinta-feira (18/06). Confira os jogos…#JogoSeguro #JuntosVamosVencer pic.twitter.com/EYGeNSggDY — Campeonato Carioca (@campcarioca) June 17, 2020

– Não resta outra alternativa ao clube senão buscar as medidas na justiça desportiva para fazer valer o que é certo, ou seja, remarcar a data de nossos jogos para julho. Seguimos no estado de calamidade pública e faremos valer nosso direito de somente entrar em campo quando tivermos o devido tempo de preparação física para garantir as melhores condições aos atletas e a devida segurança sanitária – afirmou Bittencourt.

Também contrário à decisão do Arbitral, o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej afirmou que o clube não tem como cumprir a determinação da Ferj.

– Não houve consenso até o momento. O Botafogo tem uma linha de ação definida caso o quadro permaneça inalterado, mas espera que haja entendimento entre os clubes e o seu pleito seja atendido. Não há condições de cumprir esse calendário da forma que foi proposta.

