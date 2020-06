Festa com show de Bruno, da dupla com Marrone, termina em polícia

Ao perceberem o ocorrido e ficarem revoltados com o desrespeito, os vizinhos do local ligaram para a Polícia Militar

Em plena pandemia do coronavírus, o empresário Brunno Farias recebeu comemorar aniversário de 39 anos com uma festa em uma mansão à beira do Lago Corumbá, em Caldas Novas, Goiás. O festão teve bebidas à vontade, buffet, show de Bruno, da dupla com Marrone, e convidados especiais como as ex-BBBs Ivy Moraes e Anamara.

Além disso, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a festa seguiu com todos os convidados sem máscara e parecendo que o coronavírus já tinha ido embora do país.

Ao perceberem o ocorrido e ficarem revoltados com o desrespeito, os vizinhos do local ligaram para a Polícia Militar. O órgão informou que o boletim de ocorrência foi registrado pelo artigo 268, quando ocorre “desobediência de decreto público destinado a impedir propagação de doença contagiosa”.

De acordo com o radialista Alan Cassio, de Caldas Novas, a ocorrência foi feita às 23h38min e a festa foi encerrada logo na sequência com os convidados orientados a deixarem o local.

Em contato com à coluna, a assessoria do sertanejo Bruno explicou: “Ele foi contratado e de início achou que era um evento familiar e não uma festa como aconteceu. Bruno não foi como convidado e sim contratado para fazer um show”.

