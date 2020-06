Festival Tomorrowland terá edição online e com ingresso pago

O festival de música eletrônica Tomorrowland terá uma edição virtual paga, chamada “Tomorrowland Around The World”, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Previsto para acontecer nos dias 25 e 26 de julho, o festival terá Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Krewella, Martin Garrix, Steve Aoki e Tiësto.

“Prepare-se para uma aventura nunca vista no Tomorrowland Around The World. Algumas apresentações especiais serão adicionadas em breve”, divulgou o perfil oficial do evento no Instagram, acrescentando que os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (18). A entrada para cada dia custará 12,50 euros (cerca de R$ 65), e para os dois dias sairá por 20 euros (cerca de R$ 105).

“Contando os dias para o Tomorrowland Around The World. Será outro nível”, afirmou Dimitri Vegas no Twitter. “É oficial”, comemorou Steve Aoki em seu Instagram.

O Tomorrowland é um festival belga que acontece anualmente na cidade de Boom. Ele também já aconteceu em outros países, como no Brasil, em 2015 e 2016.

