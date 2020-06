Filha de Leandro escolheu a medicina após perder o pai vítima de câncer

O que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nós

A filha do sertanejo Leandro, Lyandra Mota Costa, emocionou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do pai no dia que marcava os 22 anos da morte do artista.

“São 22 anos sem você! O que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nós! Saber que um dia nos encontraremos é reconfortante e traz paz ao meu coração. Queria tanto você aqui”, escreveu ela.

Com quase 25 anos, Lyandra já trabalhou como modelo, mas sua verdadeira vocação foi decidida justamente por ter vivido o drama de perder o pai para um câncer quando tinha três anos: a jovem é médica e atua como dermatologista em Goiânia.

“Mas não fiz só por conta de ele ter tido câncer. Fiz porque amo medicina e não me vejo fazendo outra coisa. Sempre gostei de ajudar as pessoas e sempre achei que era meu dom”, disse ela, em entrevista à Quem. O cantor morreu vítima de um câncer raro e agressivo, formado a partir de células embrionárias, chamado de neuroectodérmico primitivo periférico.

