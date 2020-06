Filha de Luiz Carlos, do Raça Negra, detona o pai e se diz abandonada

Renata, uma das filha do cantor Luiz Carlos – vocalista do grupo Raça Negra – afirmou que seu pai a abandonou e a ignora. Segundo o depoimento, dado ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV, o pagodeiro teria deixado ela e a neta passando necessidades.

Renata contou que a filha, Izadora, de 5 anos, portadora de paralisia cerebral, não tem dinheiro para comprar remédios nem uma nova cadeira de rodas. Ela pediu ajuda no programa.

PUBLICIDADE

“Mando mensagem para ele e peço para me ajudar. Ele me ignora e não me responde”, contou. Ela relatou que Luiz Carlos faltou às três tentativas de realizar o exame de DNA: “Ele não me assumiu. O juiz que teve que [obrigá-lo] a faze isso”.

Renata seria fruto de uma traição de Luiz Caros a sua esposa, Magda Bandeira.

“Já falei pra ele: ‘Não tive culpa do que vocês fizeram do passado e não posso levar a culpa de vocês’. Mas, amor por mim ele não tem, nunca teve. Não tenho mágoa, mas a gente sente falta de um pai, de uma ajuda, de um eu te amo, que é preciso ter”.

Por telefone, Luiz Carlos falou no programa que Renata é mau-caráter e negou ter faltado aos exames de DNA.

Mãe de filha de Luiz Carlos, do Raça Negra, diz que cantor pediu que ela abortasse: "Ele quis tirar" #ATardeESua pic.twitter.com/9H4pAizMdA — RedeTV! (@RedeTV) June 29, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários