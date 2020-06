Filha de Michael Jackson, no aniversário de 11 anos de sua morte, divulga fotos inéditas do rei do pop

Michael Jackson sempre será lembrado por suas belas e marcantes canções. O Rei do Pop morreu no dia (25) de junho de 2009, depois de uma parada cardíaca causada por um coquetel dos remédios Propofol, Lorazepam e Midalozan.

Agora, 11 anos após a tragédia, Paris Jackson, filha do astro, divulgou registros inéditos de seu pai. As imagens foram expostas por meio de um trailer que faz parte da divulgação do disco da banda The Soundflowers, composta por ela e seu namorado Gabriel Glenn.

O vídeo retrata a história de descobrimento da herdeira de Michael Jackson como cantora, a criação do grupo The Soundflowers e também retrata o relacionamento dela com Gabriel.

“Você vê uma criança crescer na mídia, esquece que sou humana. Fui contra permitir a entrada do mundo porque não era uma escolha, não estava pronta na época. Sinto que estou pronta agora”, diz Paris Jackson na narração do trailer.

Durante o vídeo também é possível ver ela dizendo ao pai que tem o desejo de fazer o mesmo que ele, ou seja, cantar e encantar multidões.

Na terça-feira (30) de junho, a série Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn deve estrear no Facebook Watch. Já o primeiro EP da banda da filha de Michael Jackson está disponível em todas as plataformas.

