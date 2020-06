Fim de semana ensolarado no AC: sábado será de altas temperaturas no estado

O Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sábado (20) será de muito sol e calor em todo o Acre. A previsão é de um dia de céu claro a parcialmente nublado em todo o Estado.

Nas cidades do Oeste acreano, algumas nuvens ainda podem ficar carregadas no decorrer do dia e provocar chuva de forma rápida e isolada à tarde. Na Capital e demais regiões do Acre não há previsão de chuva.

VEJA AS TEMPERATURAS NESTE SÁBADO

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, mínima de 19°C e a máxima de 33°C.

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, mínima de 20°C e Máxima de 33°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira mínima de 21°C e a máxima de 32°C.

Feijó, Jordão e Tarauacá mínima de 21°C e a máxima de 33°C.

