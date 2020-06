Fim do mistério: Angelina Jolie revela porque se divorciou de Brad Pitt

Angelina Jolie falou sobre o divórcio de Brad Pitt numa entrevista à revista Vogue. A atriz de 45 anos fez uma rara referência à polêmica separação, sublinhando que a mesma aconteceu pelo “bem” dos filhos.

“Foi a decisão certa. Continuo a me focar na cura deles [dos filhos]. Alguns aproveitaram-se do meu silêncio e as crianças vêem mentiras acerca delas na imprensa, mas relembro-as sempre que conhecem a sua própria verdade”, declarou.

Neste sentido, a celebridade afirmou que os seis filhos revelaram-se “corajosos” e muito “fortes”.

Angelina Jolie tem três filhos biológicos – Shiloh, de 12 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 e três adotados – Maddox, de 18 anos, Pax, de 16 e Zahara, de 15.

Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram em 2004, nas gravações do filme ‘Mr. And Mrs. Smith’. Casaram em 2014 depois de 10 anos juntos. O divórcio foi pedido em setembro de 2016.

