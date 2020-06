Flamengo confirma aprovação de contrato, e Banco BRB é oficializado como patrocinador

A apresentação oficial já está marcada para a próxima quarta-feira, com representantes do banco estatal e do Flamengo

O Banco BRB é o novo patrocinador master do Flamengo. O martelo foi batido após votação no Conselho Deliberativo do clube, finalizada na última segunda-feira, que aprovou o contrato com a empresa estatal. Em nota divulgada nesta terça, o clube encerrou as apurações e confirmou o vínculo com a empresa “com recorde de votantes”.

A apresentação oficial já está marcada para a próxima quarta-feira, com representantes do banco estatal e do Flamengo. Assim, o BRB deve fazer a sua estreia no uniforme rubro-negro já contra o Boavista, no dia 1º de julho.

PUBLICIDADE

Números

1.115 votos

1.083 a favor

31 contra

1 abstenção

Vendo a disposição das cadeiras no Conselho Deliberativo e o histórico de aprovações, o entendimento era de que não existia risco de o documento são ser aprovado. Antes do término da votação, grupos políticos como o “SóFLA” e o “Flamengo da Gente” se pronunciaram como favoráveis ao contrato com o Banco BRB.

A votação foi realizada de maneira remota devido a pandemia do novo coronavírus. O Banco BRB pagará R$ 32 milhões para ocupar o espaço de patrocínicio master da camisa pelos próximos três anos, com cláusulas que podem aumentar este valor.

O Banco BRB já patrocina o Flamengo desde julho de 2019, mas estampava a sua marca apenas na equipe de basquete do Rubro-Negro. Ele substituirá o Banco BS2 como patrocinador master do Flamengo, que, diante da melhor oferta, optou por encerrar o vínculo com o BS2 – que iria até dezembro de 2020 – com seis meses de antecedência, no próximo dia 3.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários