Flamengo supera 1 milhão de visualizações em live no Maracanã; veja todos os números

O Flamengo realizou no último domingo uma transmissão ao vivo no Maracanã com diversas atrações para seus torcedores, como a presença de atletas ídolos do presente e do passado, além do técnico Jorge Jesus. Apenas no Youtube, o clube teve mais de 1,1 milhão visualizações, com pico de acesso simultâneo de 44.684 pessoas.

Um dos objetivos da transmissão foi arrecadar verba para o SOS Favela, que neste momento auxilia pessoas que ficaram vulneráveis com a pandemia do coronavírus. O valor arrecadado ainda está sendo processado e será divulgado posteriormente.

– Estamos muito felizes com o trabalho realizado. Foram mais de seis horas de conteúdo de muita qualidade e entretenimento. Hoje as redes sociais do Flamengo estão entre as maiores do mundo, com altíssimo grau de engajamento do nosso torcedor. Parte deste público acompanhou a nossa Live e, com isso, conseguimos dar mais visibilidade a um projeto social tão importante como o SOS Favela, do nosso parceiro Viva Rio. Neste momento tão difícil, o Flamengo tem procurado usar seu poder de mobilização para apoiar aqueles que mais precisam – disse Gustavo Oliveira, vice de marketing do Flamengo.

Os números, de acordo com o clube:

Duração: 6h41m:58s

Youtube:

Visualizações: 1.1M

Pico simultâneo: 44.684 pessoas

Novos Inscritos: 13 mil

Retenção Média: 19m:41s

Watch Time: 362.9 mil horas

Atingiu #1 EM ALTA NO BRASIL

Twitter:

Visualizações: 75.4 mil

Engajamento (na live): 14.771

Hashtag atingiu o #2 TRENDING TOPICS BRASIL COM 45.5 MIL TWEETS

Facebook:

Alcance: 1.35M

Visualizações: 402 mil

Pico simultâneo: 4.5 mil

Retenção Média: 42 segundos

Watch Time: 11.5 mil horas

Engajamento: 187.8 mi

