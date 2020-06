Foragido da Justiça, homicida é preso após ameaçar moradores de ramal no Bujari

O foragido Manoel Sobrinho de Souza, de 26 anos, foi preso, na noite deste sábado (13), no Ramal do Bujari, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição da 1° CIA do Bujari, sob comando do 1° Tenente Elzimar, estava fazendo um patrulhamento na região, quando os militares receberam uma denúncia anônima que havia um homem ameaçando moradores de um ramal do município.

De posse das denúncias, os PMs procuraram o acusado na região e acabaram encontrando o Souza em um ramal. Os militares perguntaram o nome do homem e descobrirem que havia um mandado de prisão contra Manoel por homicídio qualificado, além disso, constava no sistema que o mesmo se encontrava foragido.

Ainda segundo a polícia, Manoel é um criminoso de alta periculosidade, tendo em vista que o mesmo já colocou fogo na residência da ex-companheira e em outras casas, além de atear fogo em veículos e maquinário em Bujari.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

