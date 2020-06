Fred chega ao Flu após percorrer 600 km pedalando desde MG

Ao desembarcar no clube, o atacante foi recebido por nada menos que quatro mil cestas básicas, que foram arrecadadas durante o caminho do camisa 9. O novo contrato de Fred vai até de 2022, quando o Fluminense completa 120 anos de história. Em entrevista à FluTV, no canal Youtube, o atacante comentou seu retorno.

“Estou muito feliz. A maior felicidade que tem é poder chegar às Laranjeiras. Das cenas que mais sonhei em minha vida foi exatamente isso aqui, cheio de cestas básicas me esperando. O objetivo principal desse desafio, desse ‘Tour do Fred’, foi ajudar as pessoas mais necessitadas mesmo. Os nossos funcionários do nosso clube. Deus nos deu força e oportunidade para poder ajudar. Estou muito feliz”.

Fred aproveitou o retorno às Laranjeiras para visitar o vestiário, a sala de troféus e o gramado. Dificilmente o jogador á contato novamente com esse ambiente, uma vez que o Fluminense, , treina no Centro de Treinamento Carlos José Castilho, na zona oeste da capital.

O atacante ainda não fica no Rio, de mudança. De acordo com o Fluminense, o jogador vai voltar para Belo Horizonte, onde fará os treinamentos virtuais durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

