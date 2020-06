Fred recorda “não” ao Flamengo em 2017 e afirma: “Mancharia a minha trajetória no Fluminense”

Entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, a primeira desde o retorno do atacante ao Fluminense, será exibida no próximo domingo

De volta ao Fluminense, Fred quase voltou ao Rio de Janeiro no fim de 2017 para vestir uma camisa diferente.

Quando deixou o Atlético-MG, o atacante recebeu proposta do Flamengo. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, a primeira desde que seu retorno ao Tricolor foi confirmado, Fred relembrou a situação e afirmou que não poderia manchar sua história no Fluminense indo para o maior rival – apesar do parecer positivo de seu staff.

– O Flamengo e o Cruzeiro fizeram propostas, mas foram diferentes. O Flamengo fez proposta via Atlético-MG e iriam ceder jogadores por empréstimo além da parte financeira. Eu não me envolvia muito nas coisas. Quem trabalha comigo sempre via o Flamengo como uma grande vitrine. O clube ainda estava em um período sem ganhar muitas coisas, mas me falavam que o clube voltaria a vencer em breve, que iria atingir um patamar bom pelo trabalho que vinha sendo realizado.

“Mercadologicamente falando, em termos de projeção de carreira, todos viam o Flamengo como uma grande porta. E realmente é, não tem como negar. Mas quando meus representantes chegaram até a mim com essa informação, ficou praticamente inviável porque eu demonstrei o que acontecia dentro do meu coração. Mancharia toda minha trajetória no Flu”, disse.



Fred fez seis gols em 14 clássicos pelo Fluminense contra o Flamengo — Foto: Fernando Soutello / Agência estado

Fred optou pelo Cruzeiro naquela ocasião e trocou de rival de qualquer forma. Mas ele sabe que uma mudança de lado na dupla Fla-Flu seria muito mais traumática por toda a história que escreveu com a camisa do Fluminense entre 2009 e 2016, com 288 jogos, 172 gols, dois títulos brasileiros e um carioca.

– A gente vê muitos trocando de rival assim, eu fiz isso aqui em Minas. Comecei no Cruzeiro, saí, passei pelo Atlético-MG e depois fui direto para o Cruzeiro de novo. Fica uma cicatriz muito grande no torcedor. Não julgo quem faz, inclusive eu fiz. Não dá para falar se é certo ou errado, mas depende muito de cada um, do momento, do que já viveu.

“Não tem como eu jogar no lixo o que aconteceu comigo depois da Copa do Mundo de 2014. Aquilo ali vai além do futebol, né? Mexeu com minha família inteira. Quando eu vi aquela torcida me abraçando, segurando a bronca” (lembre no vídeo abaixo).

– Eu estava praticamente descartado por todo mundo, ninguém queria me ver pela frente depois daquela Copa e a torcida me colocou no colo. Ali recuperei minha vida total, eu estava quase abalado para tudo, sem querer jogar bola. Se não fosse essa galera ai, para segurar a bronca, a diretoria, acho que eu ia tomar um rumo muito diferente para minha carreira”.

