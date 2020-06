Gehlen e Jenilson voltam a se desentender durante sessão da Aleac

O líder do governo, deputado estadual Gehlen Diniz (Progressista), voltou a trocar farpas com o deputado Jenilson Leite (PSB), em sessão realizada nesta terça-feira (9) por meio de videoconferência.

A discussão começou após Leite sugerir que a presidência do parlamento avaliasse o comportamento de Diniz com os demais deputados, porém, o líder do governo rebateu dizendo que as acusações do médico deveriam ser feitas com provas. “A acusação genérica revela o mau-caratismo do deputado em questão. Se acusar alguém, tem que dizer pelo o que”, ressaltou dizendo. “O senhor é desprovido de caráter”, declarou.

Gehlen destacou em seu discurso que no parlamento acreano sofre bastante com declarações e acusações, principalmente de membros de oposição. “Não tem nenhum deputado mais vitima nesta casa do que Gehlen Diniz”, concluiu.

