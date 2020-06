Gehlen e Calegário discutem e Diniz dispara: “O senhor não tem nenhuma credibilidade”

A reunião das comissões visa discutir o PL do Instituto de Saúde

Na sessão deliberativa remota desta quarta-feira (3) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) os deputados estaduais Gehlen Diniz (Progressista) e Fagner Calegário discutiram feio na comissão conjunta que analisava o projeto que visa criar o Instituto de Saúde do Acre. Calegário acusou Diniz de burlar o regimento na votação de emendas, o líder do governo rebateu, e chamou o parlamentar de leviano.

“O senhor não tem nenhuma credibilidade, o senhor não pode contar mentiras, o senhor foi à tribuna e fez acusações e até hoje não apresentou nomes, ninguém acredita na sua palavra”, disparou.

A discussão ocorreu após o presidente da comissão, deputado José Bestene (Progressista), colocar a emenda em votação. Por não ter maioria de votos, o líder recebeu votos por meio de aplicativo, porém, a oposição não gostou e iniciou a confusão. Calegário acusou Gehlen de rasgar o regimento da Casa Legislativa.

