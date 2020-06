Gladson Cameli nomeia 67 Policiais Civis para reforçar a Segurança Pública

O governador Gladson Cameli (Progressista) nomeou na manhã desta terça-feira (9), 67 servidores efetivos para ampliar a segurança no estado.

A nomeação dos novos profissionais faz parte do compromisso assumido durante a campanha eleitoral. O decreto de nomeação foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O concurso público foi realizado no início do ano de 2017 na gestão do governo de Tião Viana (PT). Serão empossados em cerimônia, 41 agentes, 8 delegados, 13 escrivães, 5 auxiliares de necropsia.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

