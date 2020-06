Gladson declara apoio a Rosana Gomes como pré-candidata a prefeita em Senador Guiomard

No início de 2020, Rosana recebeu o convite oficial do Partido Progressistas para concorrer a prefeitura

Em reunião nesta segunda-feira, (22), o governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) declarou apoio a Rosana Gomes como pré-candidata a prefeitura do Senador Guiomard nas eleições municipais de 2020. O encontro aconteceu no Palácio Rio Branco.

Escolhida pelo Progressistas, o governador disse estar contente pela disponibilidade de Rosana. “Eu considero o nome da Rosana o que agrega todas as condições necessárias para gerir muito bem os destinos de Quinari. Quero parabenizar a todos pela brilhante condução que resultou na pré-candidatura. Um nome forte, competente, que tem historia na cidade, Estamos juntos e o Quinari pode contar com todo o meu apoio nesta caminhada”, disse o governador progressista.

Rosana ressaltou o apoio recebido do chefe do executivo. “Queremos construir um novo projeto com o apoio da população quinariense. Tenham a certeza que estou pronta para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade Fico muito feliz e considero importante o apoio do governador. Juntos vamos trabalhar para unir todas as forças em prol do Quinari. Nosso objetivo maior é contribuir com pessoas e fazer da nossa cidade um grande potencial em qualidade de vida. Por onde andamos, ouvimos as pessoas dizendo que qurem mudar”, disse a pré-candidata do partido do governador e presidente municipal do Progressistas em Senador Guiomard.

Na ocasião, Rosana reivindicou ao governador a reforma do ginásio, recuperação de ramais e apresentou ao governador demandas do munícipio nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Histórico da pré-candidata Rosana Gomes

Quinariense, filha do ex-prefeito do Quinari, Manoel Gomes, Rosana tem 40 anos, casada, mãe de quatro filhos e atualmente cursa Administração de Empresas. Funcionária pública do município, trabalhou na Secretaria de Ação Social de 1997 a 2000. Em seguida, passou a ser gerente administrativa da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

De 2009 a 2016 foi secretária Municipal de Saúde na gestão do ex-prefeito James Gomes onde sustentou uma gestão transparente para a pasta, efetivando projetos importantes para a área. No início de 2020, Rosana recebeu o convite oficial do Partido Progressistas para concorrer a prefeitura.

