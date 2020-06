Gladson diz que ministro garantiu mais 30 respiradores para o Acre 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou que a vinda do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello foi bastante positiva para o Acre. Isso porque, além da visita e participação em solenidades no dia do aniversário do Estado, ficaram garantidos recursos e equipamentos de saúde para o combate ao novo coronavírus.

O chefe do executivo estadual disse que Pazuello garantiu a vinda de mais 30 respiradores. “No total são 30. Sendo que 20 vão ficar na Capital. Além disso, eu pedi recursos para manter o hospital de campanha”, declarou.

PUBLICIDADE

Dez dos novos equipamentos serão distribuídos em três municípios, sendo eles: Brasileia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários