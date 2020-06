Gladson diz que MP encontrou falhas em condições de trabalho e estrutura de 4 hospitais no AC

As irregularidades é em relação a estrutura e as condições de trabalho que são oferecidas nos quatro hospitais públicos

No fim da manhã desta terça-feira (2) o governador Gladson Cameli (Progressista) declarou que recebeu do Ministério Público Estadual um relatório sobre o atendimento, a estrutura e as condições de trabalho que são oferecidas nos quatro hospitais públicos.

Cameli assumiu as irregularidades com o povo acreano. “O relatório apontou algumas irregularidades e eu gostaria de agradecer os promotores de Justiça Daisson Teles e Vanessa Muniz por nos alertarem dos problemas encontrados”.

O gestor destacou que Infelizmente, essa situação já vem de muito tempo e é um de seus desafios. “Estamos trabalhando para encontrar uma solução para isso o quanto antes. Quero dizer que estamos abertos a propostas do MPAC e de outros órgãos controladores para que possamos tomar as melhores decisões.

Gladson relatou a transparência do atual governo com o público. “Nosso governo é totalmente transparente e não toleramos corrupção ou qualquer tipo de atitude que venha colocar a vida de pessoas em risco. Com saúde não se brinca”, destacou.

Brazil Confirmados 531,768 +2,363 (24h) Mortes 30,152 +106 (24h) Recuperados 211,080 39.69% Ativos 290,536 54.64%

