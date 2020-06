Gladson e José Adriano “fumaram o cachimbo da paz” e estudam reabertura do comércio

Flexibilização

O governo do Acre e a Federação da Indústria fumaram o cachimbo da paz, regras de flexibilização que podem começar a funcionar a partir do dia 16. A inauguração dos hospitais de campanha é regra obrigatória.

Feriado prolongado

Quinta é feriado de Corpus Christi e sexta-feira ponto facultativo. Na segunda, aniversário do Estado. O cidadão tem pela frente um feriado prolongado para ficar em casa e ajudar nas regras de quarentena.

Divergência

Entre a base de deputados, existem divergências com relação a flexibilização. O deputado Tchê (PDT), por exemplo, é a favor do Lockdown. Para o pedetista, o estado ainda não passou pelo pico da pandemia.

Polêmica

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) tem razão quando fala que os bancos não estão respeitando o decreto de suspensão dos consignados. Alguns sindicatos estão entrando com mandado de segurança para garantir o direito.

Redução da violência

A redução da violência na cidade de Sena Madureira tem a participação direta da população. A sociedade é fundamental na ajuda das polícias na elucidação dos crimes. Disk 181.

Olha o Leão

Mais de 54 mil declarações do Imposto de Renda já foram entregues no estado do Acre. O prazo é 30 de junho. São esperadas 79 mil declarações. É importante não perder o prazo.

Muita droga

Nunca se viu tanta droga apreendida no estado do Acre. A Polícia Federal apreendeu somente ontem (9), mais de 16 kg de cocaína pura na rota da BR 317.

Rota da maconha

São mais de 18 kg de maconhas apreendidas pela chamada rota da maconha, pela BR 364. Ação da Policia Militar concentrada na cidade de Tarauacá. Um grupo tático começou a atuar na região.

Segurança Pública

O secretário Paulo César, têm dado a resposta que a população tanto ansiava: sensação de segurança. Operações integradas, diálogo com o governo federal e a grande preocupação com a fronteira tem resultado nos bons índices. Um exemplo é que no mês de abril, a capital apresentou uma redução de 47,6% no número de roubos ocorridos, a maior já registrada nos últimos 6 anos.

Queimada zero

Ao decretar queimadas zero o governador Gladson Cameli dá mais uma demonstração de sensibilidade na gestão. As mortes por insuficiência respiratória aumentaram devido a pandemia em todo o estado. Fumaça é um ingrediente ainda mais mortal.

Novo normal

O dia de Corpus Christi, tradicionalmente comemorado pela Igreja Católica com missas lotadas e procissões pelo centro da cidade, será diferente neste ano, como também foi o período da Semana Santa para os apostólicos romanos, por conta da pandemia do coronavírus.

Policia Civil

O diretor da Polícia Civil, Delegado Henrique, foi muito feliz quando comentou que, diferente de outros estados, em que governos estão suspendendo concursos, o Acre está, em plena pandemia contratando novos agentes de segurança pública.

Interior

Ainda de acordo o delegado Henrique, o interior do estado será beneficiado com o aporte de novos servidores. Na capital, 1/3 dos contratados serão lotados nos departamentos e unidades de segurança pública.

Sucesso total

Na cidade do Bujari, a musica mais badalada do momento é Samara por que você me trai – Capa de Revista. É hit do momento. Em plena pandemia tem cidadão que mudou até de domicílio por causa da badalada trilha musical.

