Gladson se reúne com prefeitos para decidir sobre reabertura do comércio

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu na manhã desta sexta-feira (12) com os prefeitos do Estado para tratar sobre a possibilidade de reabertura do comércio no Acre.

O chefe do executivo estadual explicou que essa reunião é de fundamental importância para que os gestores municipais também possam ajudar a tomar a decisão, que é de interesse de todos. Mais cedo, na emissora CNN, o governador deixou claro que as aulas só devem retornar em setembro.

PUBLICIDADE

“Os prefeitos precisam se posicionar sobre a decisão. Eles precisam dividir as responsabilidades”, explicou.

Outra reunião agendada para esta é com membros dos órgãos controladores do Acre para estabelecer medidas que possam dar segurança e respaldo para a tomada da decisão tão aguardada nos últimos dias.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários