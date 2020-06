Gladson vai entregar respiradores e anunciar contratação de profissionais de saúde em Sena 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) fará uma visita nesta quinta-feira (25), ao município de Sena Madureira, no interior do Acre, para realizar ações de combate ao coronavírus, além de visita ao andamento da construção do hospital João Câncio Fernandes.

Segundo informações palacianas, Cameli anunciará a contratação de seis enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem; além de anunciar a liberação de plantões extras a todos os servidores e treinamento e capacitação de todos os servidores no manejo e cuidado com a covid-19.

Cameli conseguiu a liberação do espaço do salão paroquial da Igreja católica para leitos do Covid-19, onde serão montados 10 leitos. Para a montagem, o governo enviou 05 cápsulas Vanessa – Doação Hospital de Manaus; 1 respirador; 1 CPAP; 9 colchões novos; 200 testes rápidos; materiais de EPI e material para confecção de lençóis e vestimentas hospitalar.

Gladson e sua comitiva visitam a obra do Hospital João Câncio Fernandes, com o objetivo de acompanhar andamento das obras, que mesmo com o período de pandemia permanece a etapa de ampliação em andamento. O valor estimado da obra é de R$ 4 milhões, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick (DEM) e R$ 2,8 milhões do próprio governo.

