Gleici Damasceno preocupa fãs com desabafo: “Me questionando sobre meu papel no mundo”

A ex-BBB Gleici Damasceno publicou um desabafo nas redes sociais que deixou alguns fãs preocupados. A acreana está usando o período de isolamento para repensar várias coisas de sua vida.

“Uma viagem todo dia. Viajando cada vez mais pra dentro de mim, na busca do meu propósito, me questionando sobre o meu papel no mundo. Quando penso que acertei, que finalmente acertei, eu me vejo do outro lado e talvez a vida seja isso, né”, disse.

Gleici também afirma que está cada dia mais aberta a novas descobertas. “Enfim, pode ser mais do mesmo o que escrevo, mas é o mais sincero e que me move todos os dias. Esse momento onde tudo é muito novo abriu espaço pra novos sentimentos dentro de mim, novos rumos. Pisciana com ascendente em câncer. Aho, grande espírito!”, brincou ela.

Nos comentários, alguns seguidores ficaram preocupados com o período de questionamentos que ela vive.

