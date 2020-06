Globo: invasor queria ver Renata Vasconcellos, que faz aniversário hoje

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, está completando 48 anos nesta quarta-feira (10/06). A data, porém, foi ofuscada pela invasão de um homem à sede da TV Globo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

O homem estava à procura do jornalista e queria conversar com ela. Enquanto isso, ele manteve a repórter Marina Araújo refém. A polícia foi acionada e conseguiu controlar a situação, levando o suspeito preso.

Antes do episódio, mais cedo, Renata usou as redes sociais para celebrar o aniversário. Ela publicou fotos com a irmã gêmea, Lanza Mazza, e escreveu na legenda: “Viva a vida!”.

Diante do post, muitos fãs desejaram felicidades à jornalista, que teria chorado após a invasão na Globo. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Renata ficou com medo de que poderia ser alvo de ameaças.

