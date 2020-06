Glória Perez preparou autores novatos para a faixa das 21h da Globo

Glória Perez desenvolveu projetos para promover novos talentos da Globo. A revelação foi feita por Alessandro Marson por meio de uma live no Instagram. O autor de Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador contou que ele e outros autores de novelas das 18 e 19h participaram de um longo workshop com a escritora veterana, onde desenvolveram projetos específicos para o horário das nove.

“A gente teve essa preparação, esse treinamento pra fazer novela das nove e pode ser que eu apresente alguma sinopse. Mas eu gostaria muito de fazer alguma coisa no horário das sete”, afirmou Alessandro. Isso significa que Glória Perez também assumiu outras funções importantes na dramaturgia da emissora que não foram anunciadas publicamente.

Nos Tempos do Imperador teve sua estreia adiada por conta da pandemia. Oficialmente, Glória supervisionou um projeto de Alessandra Poggi para as 21h, que acabou sendo cancelado por decisão do diretor de dramaturgia de dramaturgia Silvio de Abreu. Atualmene, ela cuida da sua própria produção, sem data de estreia.

