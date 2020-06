Goleiro Bruno gera polêmica ao publicar foto com cachorros

View this post on Instagram

Ontem tive o grande prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu filho Booba. American Bully.. Queria agradecer a @friendsbullkennel pela receptividade e parabenizar pelos lindos animais que vocês tem lá!! Essas da Foto são Estrela e Cristal, e também levei meu Boobinha pra conhecer novos amigos e brincar bastante!! Encontro muito produtivo!!