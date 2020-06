Goleiro Weverton homenageia Acre nas redes sociais e é alvo de xenofobia

Acreano postou homenagem e teve que lidar com comentários preconceituosos

“58 anos do meu lugar! Parabéns, meu Acre!”. essa foi a legenda de uma foto do goleiro Weverton para homenagear o aniversário do Acre na segunda-feira (15). O post, que rendeu milhares de curtidas, teve comentários ofensivos.

“Oxe (sic) nem sabia que acre fazia parte do Brasil”, disse um dos seguidores. Após ser massacrado por várias respostas, ele se desculpou. “Gente, eu sei que o Acre existe né meu! Eu só fiz uma zoeira”.

Outro internauta também debochou. “O Weverton é a prova que existe vida humana no Acre”. o goleiro não comentou nenhum deles.

