Governador garante a empresários reabertura do comércio ainda este mês

Em entrevista ao ContilNet, o governador Gladson Cameli (Progressista) elogiou a manifestação pacífica dos empresários do Acre realizada na última terça-feira (2) pelas ruas de Rio Branco. Cameli considera que o ato é pacífico e justo, mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

O gestor, que sempre manteve uma postura favorável ao isolamento social como forma de evitar o contágio da doença, disse que todos os esforços e medidas foram tomadas de modo a garantir o menor número de casos possível. Contudo, em meio ao cenário da doença, existe a necessidade de retomada das atividades.

“O que tínhamos que fazer foi feito: entrega de novos leitos, decretos, isolamento e demais medidas. Mas o ato foi justo e pacífico. Não vou mais postergar o decreto”, declarou.

O chefe do executivo acreano garantiu que essa medida deve ser tomada com cautela e cuidados necessários, como uso de máscara e de álcool em gel em estabelecimentos públicos e privados. Por isso, a reabertura gradual do comércio e demais segmentos deve ser feita quando houver uma garantia de que o estado dará conta de uma possível demanda de novos casos.

“Assim que entregarmos os hospitais de campanha no Into e em Cruzeiro do Sul vamos ter uma segurança maior nessa decisão”, salientou. Porém, acrescentou que se houver aumento de casos mesmo após a reabertura das atividades, ele poderá decretar novamente o fechamento dos segmentos não essenciais.

Medidas de proteção

Gladson Cameli usou exemplos que vêm sendo implantados em alguns estados, como o Amazonas. O governador mostrou que nos grandes centros as medidas adotadas têm tudo para dar certo. Por exemplo, no shopping, onde há grande concentração de lojas, restaurantes e cinema, ocasionando grande circulação de pessoas, a ideia é que sejam feitas mudanças no controle de entrada. Na portaria poderá haver ticket automático para os clientes, uma triagem para verificar a temperatura dos visitantes, em seguida devem higienizar os pés e mãos com álcool em gel.

Além disso, será feita a desinfecção do estabelecimento, bem como em equipamentos que venham a ser utilizados. Já na praça de alimentação, as mesas devem manter o distanciamento das pessoas e uso obrigatório de máscaras.

Por fim, filas com demarcações devem ser implantadas em cinemas e lojas por exemplo, além de outras orientações que deverão ser seguidos pelos empresários locais. Vale destacar que tais medidas devem ser impostas nos municípios pelas autoridades locais.

