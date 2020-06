Governo assina convênio para abertura e recuperações de ramais de Sena a Manuel Urbano

O governador Gladson Cameli, ao lado do prefeito Mazinho Serafim, de Sena Madureira, assinou nesta quinta-feira, 25, o convênio que dará início à megaoperação de serviços para recuperação e abertura de ramais na BR-364. No total serão 2.464 quilômetros de estradas que vão de Sena a Manoel Urbano, e o valor do investimento será de quase R$ 670 mil, proveniente de recursos federais.

Participaram também, da assinatura do convênio, o vice-governador Major Rocha, o secretário de Obras e Infraestrutura, Ítalo Medeiros, a deputada estadual Meire Serafim e o deputado federal Alan Rick.

PUBLICIDADE

“É o início de uma parceria que vai beneficiar as famílias da zona rural e aqui eu agradeço a toda a equipe, deputados estaduais, federais e senadores que têm ajudado com emendas que beneficiam a vida das pessoas. É um objetivo que quero cumprir até o fim da gestão e, com esse apoio entre os poderes, tenho certeza que vamos conseguir”, disse o governador.

De acordo com o secretário Ítalo Medeiros, o recurso federal enviado ao Estado no total de R$ 10 milhões foi dividido entre os municípios de acordo com a quantidade de habitantes, e o valor deverá ser investido na compra de materiais, combustíveis e peças de maquinários para o início as obras.

“Fizemos um esforço gigante para assegurar esse montante, pois há queda da arrecadação em todo o estado e sabemos que os recursos serão bem aproveitado pelas prefeituras. No ano passado investimos em ramais dentro da cidade e tivemos bastante resultado. Este ano focaremos em ramais ao entorno das rodovias estaduais que vão de um município a outro”, explicou o secretário.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu às autoridades que se dispuseram a acompanhar de perto a realidade do município, destacando os avanços que a parceria entre prefeitura e governo já conquistou e trouxe benefícios aos moradores da região.

“O que estamos recebendo é bastante pra quem depende da abertura de ramais para ganhar seu sustento. No ano passado começamos em julho o convênio e já temos mais de 500 quilômetros de ramais abertos. Este ano estamos começando mais cedo e, com certeza, ano que vem nesta mesma data vamos poder apresentar resultados e assinar mais um aditivo a este convênio”, afirmou Mazinho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários