Governo confirma antecipação do 13° salário para dia o 15 de julho no Acre

A porta-voz do governo, Mirla Miranda, confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (10) a antecipação da primeira parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais no dia 15 de julho.

A antecipação já havia sido anunciada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), porém, precisava ser analisado pela equipe econômica.

Dados apontam que somando salários e antecipação do 13°, serão mais R$ 390 milhões injetados no comércio. Ao todo, mais de 40 mil servidores serão contemplados.

