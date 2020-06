Governo decreta ponto facultativo nesta sexta para reforçar isolamento social no AC

O governo do Estado decretou ponto facultativo na sexta-feira, 5, para os servidores públicos estaduais. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 3, e faz parte do conjunto de ações que vêm sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no estado.

O documento considera a necessidade de estender a redução do expediente administrativo enquanto perdurar a necessidade de isolamento social instituída pelo Estado.

Os serviços de atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clínicas, incluídos o Serviços de Atendimento Médico Especializado (Same), Serviço de Apoio Diagnóstico, internação, centro cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia não passarão por alteração na rotina e funcionarão normalmente.

Brazil Confirmados 587,017 +3,037 (24h) Mortes 32,602 +55 (24h) Recuperados 266,132 45.34% Ativos 288,283 49.11%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários