Governo diz que Polícia Federal não cumpriu diligencias na Secretaria de Saúde do Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), comunica que a Polícia Federal não cumpriu nenhuma diligência na sede da secretaria, no centro de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 3.

Portanto, as fotos divulgadas por internautas não correspondem a quaisquer diligências no prédio da Sesacre.

Em contato com o serviço de vigilância armada privada, na entrada da secretaria, verificou-se que o que houve foi um equívoco por parte de dois integrantes da Polícia Federal, que procuravam informações sobre o endereço de outra instituição, que não faz parte da estrutura do Estado.

