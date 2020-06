Governo estuda 4ª parcela do auxílio emergencial durante pandemia

Valor atual de R$ 600 pode ser reduzido; Legislativo defende mesmo valor e permanência do auxílio por mais tempo

O governo federal anunciou na última semana (28) que estuda a possibilidade de uma quarta parcela do auxílio emergencial para os prejudicados pela pandemia. O valor de R$ 600 ainda será revisto, podendo ser reduzido.

Inicialmente, o beneficiário tem direito a até três parcelas do auxílio. Podem receber a ajuda os trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Até o momento, cerca de 59 milhões de pessoas já receberam o dinheiro, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Cada parcela custa aos cofres públicos quase R$ 50 bilhões de reais.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a permanência do auxílio emergencial por mais tempo e com o mesmo valor de R$ 600.

O governo estuda, ainda, outras medidas para a retomada da economia após a pandemia do novo coronavírus, como o programa Carteira Verde e Amarela, medida que flexibiliza direitos trabalhistas para facilitar contratações.

