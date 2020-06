Governo Federal empenha mais de R$ 6 milhões de emendas de autoria de Jesus Sérgio

O Governo federal empenhou nesta semana várias emendas do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), destinadas para a assistência social do Acre. Com o empenho, o próximo passo será o pagamento dos recursos para as prefeituras e instituições sociais do Estado.

Para o município de Cruzeiro do sul foi empenhado o valor de R$ 310 mil, que será distribuído para o CEANON (R$ 60 mil), Educandário (R$ 50 mil), Pastoral da Criança (R$ 150 mil) e Lar dos Vicentinos (R$50 mil). Já para Tarauacá foi empenhado R$ 350 mil, que será destinado para viabilizar ações do CRAS. Além disso, foi empenhado também recursos para apoiar o CRAS dos municípios de Manoel Urbano (R$ 100 mil); Feijó (R$ 100 mil) e Jordão (R$ 300 mil).

PUBLICIDADE

As emendas de bancada do deputado Jesus Sérgio também foram empenhadas. Para o município de Cruzeiro do Sul foi empenhado quase R$ 6 milhões, recursos estes que serão utilizados na construção de 73 casas populares, e, deste valor tem a emenda do deputado Jesus Sérgio de quase R$ 850 mil. Já para Sena Madureira foi destinado para o recapeamento das vias urbanas R$ 9,7 milhões, e dentro deste valor está a emenda do deputado Jesus Sérgio de quase R$ 850 mil. Para Tarauacá, foi empenhado quase R$ 6 milhões, que será para construção de um conjunto habitacional, e que tem a emenda de bancada do deputado Jesus Sérgio de R$ 3,3 milhões.

“Essas emendas farão a diferença para a assistência social do nosso Estado, pois estamos vivendo um momento em que a solidariedade deve estar presente nas ações, e têm muitas famílias precisando de ajuda, já que o desemprego aumentou com a chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil”, destacou Jesus Sérgio.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários