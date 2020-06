Governo federal libera R$ 10 mi de emenda de Bittar para combate à pandemia no AC

“Chegam aos cofres do governo do Acre em um momento de enormes dificuldades", disse o parlamentar

O governo federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), liberou nesta sexta-feira (26), R$ 10 milhões relativos a uma emenda de bancada do senador Marcio Bittar (MDB) para que o Acre possa reforçar o combate à pandemia de coronavírus. O dinheiro será utilizado na compra de equipamentos e melhorias estruturais em hospitais públicos.

Diante da gravidade da crise sanitária gerada pelo avanço da doença no estado, Bittar modificou a destinação original da emenda.

A iniciativa de alocar recursos para o setor mostra, mais uma vez, a preocupação de Bittar com a eficiência dos serviços da saúde pública no estado, sobretudo neste momento de pandemia.

O senador foi, por exemplo, o grande responsável pela vinda do ministro interino da Saúde ao Acre, no dia 15 de junho, quando Eduardo Pazuello participou da inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco.

No final de maio, Bittar conseguiu que o Ministério da Saúde enviasse 50 respiradores para equipar as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

“São mais R$ 10 milhões que chegam aos cofres do governo do Acre em um momento de enormes dificuldades em decorrência da propagação do coronavírus. Já contabilizamos, em forma de crédito, seja por envio de recursos extraorçamentários, seja por suspensão das dívidas com a União, quase 1 bilhão de reais. Com o irrestrito apoio do governo Bolsonaro, vamos derrotar essa doença e também a crise”, concluiu Marcio Bittar.

