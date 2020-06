Grávida e mãe de 4 filhos dona de casa procura pelo marido que sumiu há uma semana

Há uma semana a dona de casa Marizete Silva Araújo vive uma drama que parece não ter fim: encontrar o marido que saiu de casa para comprar comida e até hoje não retornou. “Ele saiu de moto para comprar carne e não voltou mais. Estamos desesperadas”, disse a dona de casa.

Raimundo Vaz Filho, que trabalha como roçador, saiu de casa às 9 horas da manhã do dia 28 do mês passado. Dona Marizete disse que já andou por delegacias, hospitais e até no IML.

Mãe de quatro filhos, idades entre 4 e 11 anos, e no oitavo mês de gestação, a dona de casa teme pelo o pior. “Ele nunca fez isso. As crianças perguntam pelo pai todos os dias” disse Marizete.

Segundo informações, Raimundo Vaz Filho tem passagens na polícia pelos crimes de tráfico de drogas e assalto. Uma ocorrência de desaparecimento foi registrada na Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

Brazil Confirmados 587,017 +3,037 (24h) Mortes 32,602 +55 (24h) Recuperados 266,132 45.34% Ativos 288,283 49.11%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários