Grávida, ex-atriz da Globo trabalha como empregada doméstica para sobreviver

Malhação é uma famosa novela teen da TV Globo responsável por revelar grandes nomes da teledramaturgia, como é o exemplo de atores como Cauã Reymond, Priscila Fantin, Marjorie Estiano, André Marques, Débora Falabella, Tiago Lacerda, entre outros.

A novela, vale dizer, está no ar desde a década de 90, e é sucesso até os dias de hoje. Mas, nem todo mundo que trabalhou na novela, conseguiu ter sucesso profissional, e um exemplo é a atriz Daniela Carvalho, que protagonizou uma das temporadas da novelinha teen.

Em Malhação, a atriz atuou ao lado do ator Bruno Gissoni, que realiza trabalhos na emissora carioca até os dias de hoje. Dez anos se passaram desde a atuação de Daniela Carvalho na novela teen, e ela resolveu ir morar em Dublin, na Irlanda onde leva uma vida normal, fora das câmeras.

DANIELA CARVALHO QUER APOSTAR EM CARREIA FORA DO BRASIL

Lá, ela está aprofundando os seus estudos no inglês e apostando na carreira como atriz. E para sobreviver, tem realizado trabalhos que vão desde a garçonete até faxineira.

“Todas as minhas escolhas estão alinhadas com meus objetivos profissionais também. Quero trabalhar como atriz fora do Brasil, tenho um caminho pra percorrer e estou nele. Estou fazendo o que acredito ser o melhor e vivendo grandes aventuras”, contou atriz em uma publicação em sua rede social.

Na publicação, Daniela Carvalho mostra como está sendo o seu dia a dia no país, e apareceu trabalhando como empregada doméstica em um apartamento com aspirador de pó, lavando um banheiro e comendo uma marmita.

Apesar de agora ter toda a sua vida na Irlanda, Daniela Carvalho atualmente encontra-se no Brasil, pois, como está grávida, ela quer ter a filha no seu país de origem, e só depois retornar para a Irlanda.

