Grupo de 30 a 39 anos é o que mais recebe diagnóstico de coronavírus no Acre

O maior número de casos de coronavírus no Acre está no público feminino (51,3%), de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). 48,7% casos são do sexo masculino.

Sobre a faixa etária mais acometida, o grupo de 30 a 39 anos é o que mais recebe diagnósticos no estado.

Em relação aos óbitos pode-se observar que 68,0% (202 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo

com o sexo, 186 (62,6%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 111 (37,4%) no sexo feminino. Dentre os 297 óbitos, 212 (71,4%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 85 (28,6%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

