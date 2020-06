Guedes: Auxílio será prorrogado por decreto, com cobertura por 3 meses

Ele acrescentou que não tem “obsessão” por atrair capital estrangeiro, mas afirmou que “a salvação é o investimento.” Ele falou sobre a mudança no marco regulatório do petróleo, com o fim do regime de partilha, que considera “desastroso”.

Após criticar o excesso de investimento estatal, Guedes elogiou o Bolsa Família, criado nos governos do PT, um “programa de inclusão extraordinário”.