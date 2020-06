Gusttavo Lima, Gilberto Gil e Titãs: veja lives desta sexta

O final de semana já começa agitado na onda das lives com show. Nesta sexta-feira (26/6), apresentações de Gilberto Gil, Gusttavo Lima e Titãs tomam conta das redes sociais para animar os fãs e arrecadar doações em prol do coronavírus.

Para abrir a noite logo após um dia puxado no trabalho, três atrações de diferentes gêneros musicais se apresentam às 20h. Gilberto Gil comemora seus 78 anos de vida na transmissão #DevassaTropicalAoVivo, no canal do YouTube do cantor. Batizada de Fé Na Festa do Gil, a celebração traz show do cantor baiano com um repertório especial para a data, além de mediação de Bela Gil, participação de Preta Gil e de outros grandes amigos e artistas.

PUBLICIDADE

Ainda às 20h, a banda Titãs fará uma live acústica, a primeira desde o início do isolamento social, com transmissão pelo canal do YouTube do grupo e participação especial de músicos do Instituto Anelo. A apresentação reunirá canções que fazem parte do repertório da banda como Epitáfio, Enquanto Houver Sol, Comida, Flores e Sonífera Ilha.

Gil e os rockeiros dividem horário ainda com o grupo Molejo, que se apresenta em seu canal oficial do YouTube. Além do repertório famoso com músicas já conhecidas, como Voltei, Cilada, Dança da Vassoura e muito mais, os cantores prometem muita dança e brincadeira.

Para virar a noite ao som de uma boa música, Gusttavo Lima apresenta sua live com show às 21h, também em seu canal do YouTube. A transmissão terá participação especial dos cantores Felipe Araújo e Jonas Esticado. O repertório contará com grandes músicas do sertanejo e promete ser um sucesso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários