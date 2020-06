“Há um jogador gay ou bi em cada time”, afirma atacante da Premier League

Embora a sociedade esteja cada vez mais aberta a discussões sobre sexualidade e representatividade, o esporte ainda permanece como um reduto preconceituoso, impedindo que os atletas sejam sinceros em relação às suas opções sexuais. Essa é a opinião de Troy Deeney, capitão do Watford.

O atacante inglês defende que o futebol se torne um ambiene mais aberto para a comunidade LGBT. No último fim de semana, em entrevista a um podcast da BBC, o jogador afirmou que a modalidade está cheia de atletas não heterossexuais, que têm medo de se assumir por medo de não serem aceitos.

“Falo para que fique registrado: provavelmente, há um jogador gay ou bissexual em cada time de futebol”, afirmou o inglês, em entrevista ao podcast Grounded with Louis Theroux. “Acho que agora existe uma plataforma maior do que nunca para ser um atleta gay de qualquer natureza. Também me pergunto por que as pessoas se aposentam do futebol, do rúgbi, ou de qualquer outro esporte, e depois falam ‘eu sou gay’. Sinto que deve ser um fardo muito pesado para carregar por toda a sua carreira esportiva”, completou.

