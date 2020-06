Hidrate-se: Sipam prevê quarta-feira de muito sol e calor no Acre

O Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar seco predomina sobre o Acre nesta quarta-feira (17). A previsão é de um dia de muito sol e temperaturas em elevação em todo o Estado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado.

No Oeste acreano, a umidade que vem do Amazonas ainda favorece a organização de algumas nuvens carregadas no decorrer do dia e, por isso, há possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde. Já na Capital e demais regiões do Acre não há previsão de chuva.

VEJA AS TEMPERATURAS NESTA QUARTA

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, mínima de 19°C e a máxima de 32°C.