Homem é encontrado morto na chácara da mãe do senador Sérgio Petecão

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (25) na chácara da mãe do senador Sérgio Petecão, localizado na comunidade Santa Cecília, na BR-364. Segundo informações, trata-se do caseiro do local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo dentro da casa. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Agentes estão neste momento no local fazendo a perícia e identificando pistas que possam levar aos possíveis autores. O senador já foi informado sobre o caso.

