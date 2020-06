Homem é ferido a golpes de barra de ferro durante bebedeira em Rio Branco

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime

Um homem de 49 anos, que não teve o nome divulgado, foi ferido com vários golpes de barra de ferro na cabeça, na tarde deste domingo (21), na Rua Epaminondas Jácome, no Bairro Cadeia Velha, na área Central de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio participava de uma bebedeira, quando se brigou com outro homem. Durante a briga, o acusado, de posse de uma barra de ferro, atingiu a cabeça da vítima várias vezes. Em seguida, o autor fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima, que teve um corte profundo na cabeça, ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas ninguém não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

